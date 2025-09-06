Augas de Galicia continúa trabajando para que la ceniza de los incendios no contamine los ríos

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante su visita a los trabajos de Augas de Galicia en la parroquia de Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa. Xunta

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha puesto este sábado en valor la rápida actuación de Augas de Galicia para evitar que la ceniza generada durante la ola de incendios de este verano llegue a los ríos. Unas actuaciones que buscan «minimizar os danos» que podría generar su vertido en la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, según ha asegurado la conselleira durante su visita al operativo que la entidad pública está realizando en la parroquia de Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa.

Vázquez ha explicado que las tareas que se están realizando para evitar la contaminación de los ríos pasan por la instalación de «barreiras anticontaminación nas contornas fluviais». Estas son tanto unas transversales, de madera, como «cordóns vexetais», a base de ramas y troncos procedentes del entorno afectado. Su finalidad es, por un lado, crear entramados de biomasa que favorezcan la rápida implantación de especies vegetales y, por otro, frenar la velocidad del agua y fijar arrastres.

En casos como el de Santa Cristina de Cobres, donde se están instalando 3.710 metros de cordones vegetales y 110 metros de albarradas, también está previsto realizar labores de restauración en los lugares que actuaron como cortafuegos. La conselleira ha incidido en la importancia de que el operativo habitual de mantenimiento de los márgenes de los ríos gallegos de ahora prioridad a este tipo de actuaciones. Para ello, Augas de Galicia cuenta con una dotación de 2,7 millones de euros. Un presupuesto que Vázquez recuerda que lleva en constante crecimiento desde hace años.