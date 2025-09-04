La quita de deuda discrimina a Galicia por su mayor dispersión poblacional

Foto de familia de la última Conferencia de Presidentes, celebrada en junio en Santander José Jiménez / Casa de S.M. el Rey | EFE

El propósito del Gobierno central de condonar parte de la deuda de 15 comunidades con el Estado, objetivo que es fruto del acuerdo de investidura de Sánchez con el independentismo catalán, no solo ha suscitado