La quita de deuda discrimina a Galicia por su mayor dispersión poblacional
SANTIAGO / LA VOZ
Los expertos calculan que la condonación debería ser 2.000 millones de euros mayor y Facenda recuerda que el ahorro no puede ir a gasto social04 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El propósito del Gobierno central de condonar parte de la deuda de 15 comunidades con el Estado, objetivo que es fruto del acuerdo de investidura de Sánchez con el independentismo catalán, no solo ha suscitado