El PPdeG defiende la gestión de Rueda ante la ola de incendios: «Púxose en marcha o maior dispositivo da historia de Galicia»
GALICIA
La secretaria xeral del partido, Paula Prado, explicó que la condonación de la deuda reduciría «a autonómica en 1.477 euros, pero pasa a asumir da débeda estatal 1.702 euros. É dicir, cada galego tería que pagar 225 euros máis»04 sep 2025 . Actualizado a las 17:49 h.
La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, defendió la gestión del presidente Rueda durante la ola de incendios: «Vivimos unha situación extraordinaria e a resposta tamén o foi. Púxose en marcha o maior dispositivo da historia de Galicia, con axudas completas e rápidas».
A su vez, Prado criticó a la oposición porque «xa tiña escritas as conclusións, os ataques e os insultos á intelixencia dos galegos antes de que empezara a vaga de lumes». Sobre la comparecencia de Rueda la próxima semana, comentó que en el Parlamento «verase quen trae propostas útiles e un discurso construtivo, e quen vén unicamente con dogmas de fe e consignas aderezadas co seu tradicional discurso apocalíptico e catastrofista».
En esta línea, criticó a Abel Caballero y a Yolanda Díaz, a quienes calificó de «invitados estrela» de esas manifestaciones y a quienes reprochó que «pensaran antes na política que nos galegos». Refiriéndose al caso concreto del BNG, declaró que es «unha barbaridade convocar manifestacións en plena vaga de incendios» y lamentó que Ana Pontón y Besteiro no demuestren la misma actitud «cando se trata da corrupción do PSOE, da quita da débeda ou de esixir medios ao Goberno central».
Condonación de la deuda
«A quita da débeda non vai supoñer contar con cartos que se poidan usar para gasto social nin para as axudas dos incendios», explicó Prado indicando que esta condonación es «unha fraude e un negocio ruinoso para Galicia» que solo sirve para beneficiar a «Pedro Sánchez e aos seus socios independentistas».
Al hilo de esto, explicó las consecuencias económicas que le supondría a cada gallego: «Reduciríalle a débeda autonómica en 1.477 euros, pero pasa a asumir da débeda estatal 1.702 euros. É dicir, cada galego tería que pagar 225 euros máis». También explicó que en el PPdeG no están dispuestos a que «se castigue a Galicia desa maneira» y que por eso el Ejecutivo autonómico ya anunció que no se va a acoger a este mecanismo.