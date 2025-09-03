Rueda, Buruaga y Moreno cargan contra la quita mientras Page evita el frente común

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Emiliano García Page (PSOE), Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), Alfonso Rueda (PP) y María José Sáenz de Buruaga (PP), presidentes de Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y Cantabria, ayer en el acto de la UIMP en Santander. Juanma Serrano | EUROPAPRESS

Los presidentes de Galicia, Cantabria, Andalucía y Castilla y León coincidieron en Santader y solo el dirigente socialista consideró justa la condonación

04 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

No hubo sorpresas en Santander, donde coincidieron tres presidentes del PP y uno del PSOE y se alinearon como era previsible en el debate sobre la quita de la deuda, aprobada el martes por el

