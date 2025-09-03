Convocada la nueva bolsa de ayudas a establecimientos turísticos para el embellecimiento del litoral gallego

Un grupo de turistas frente a las galerías de la Marina, en A Coruña. ANGEL MANSO

La Axencia de Turismo de Galicia ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución que tramita las subvenciones a establecimientos turísticos con la finalidad de embellecer el litoral gallego. La bolsa cuenta con un presupuesto total de cinco millones de euros, de los que los locales de alojamiento, pero también de restauración (restaurantes, cafeterías y bares), podrán solicitar la subvención de distintas actuaciones que tengan como objetivo «unha maior integración coa paisaxe e respecto dos valores ambientais», así como una mejora de la fachada turística.

El plazo para solicitar estas ayudas abrirá el viernes de la próxima semana y no cerrará hasta dos meses después (el 12 de noviembre). Se podrá solicitar de forma digital, a través de la página web de la Xunta, cumplimentando el formulario requerido y adjuntando la documentación complementaria, la cual se especifica en el artículo 11 de la resolución en el DOG. Para acceder al proceso, la compañía solicitante debe ser una pequeña o mediana empresa (pyme).

El presupuesto de la subvención se divide en tres líneas de actuación diferenciadas. La primera de ellas, de 764.000 euros, se dirigirá a proyectos de mejora de la eficiencia energética; la segunda, a la digitalización (580.000 euros), y la tercera, a obras de mejora de las fachadas, para lo que se disponen más de 3,6 millones. La intensidad de la ayuda será de hasta un 80 % del coste subvencionable de cada proyecto —25.000 euros para la primera línea de ayudas, 15.000 para la segunda y 250.000 para la tercera—.

Las entidades beneficiarias tendrán hasta el 1 de diciembre de este mismo año para ejecutar las actuaciones subvencionadas. En la misma fecha, deberán presentar la documentación justificativa de la inversión de la ayuda.