La zona cero de los incendios aspira a que le devuelvan sus trenes perdidos
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La apertura de la venta de billetes de Renfe hasta el 13 de diciembre mantiene a A Gudiña y Sanabria, muy castigadas por los fuegos, sin las paradas de alta velocidad suprimidas en junio02 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Más allá de competiciones absurdas entre ciudades y pueblos, parecería lógico que después de los destructivos incendios que afectaron al este de la provincia de Ourense y al oeste de la de Zamora se replantearan