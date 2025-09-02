La zona cero de los incendios aspira a que le devuelvan sus trenes perdidos

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

Manifestación celebrada en A Gudiña el pasado 2 de agosto convocada por la plataforma Dereito ao tren Brais Lorenzo

La apertura de la venta de billetes de Renfe hasta el 13 de diciembre mantiene a A Gudiña y Sanabria, muy castigadas por los fuegos, sin las paradas de alta velocidad suprimidas en junio

02 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Más allá de competiciones absurdas entre ciudades y pueblos, parecería lógico que después de los destructivos incendios que afectaron al este de la provincia de Ourense y al oeste de la de Zamora se replantearan

