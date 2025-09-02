BNG y PSdeG exigen ceses en la Xunta por la gestión de los incendios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, antes de comenzar un pleno en el Parlamento gallego. SANDRA ALONSO

La junta de portavoces del Parlamento de Galicia ha fijado para el próximo martes la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para informar sobre la ola de incendios de este verano. En este primer pleno del nuevo período de sesiones altera el orden del día habitual y lleva la sesión de control al presidente al martes, en vez del miércoles.

Tanto BNG como PSdeG reclaman ceses en el Gobierno gallego por el «desastre» de gestión de los fuegos. Los nacionalistas apuntan directamente al máximo mandatario autonómico, como llevan días haciendo, y exigen su dimisión. La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, dijo esta mañana que si es un presidente «digno de tal nome», «o primeiro que ten que facer o martes» en su discurso es «presentar a súa dimisión» porque «quédalle moi grande o cargo» y «aínda lle queda máis grande Galiza».

La viceportavoz del PSdeG, Elena Espinosa, no ha sido tan contundente, porque los socialistas concretarán sus exigencias en el propio pleno, pero cree que la depuración de responsabilidades no basta «cun cargo intermedio nin baixo», porque la gestión de los incendios «obedece a unhas decisións políticas». Dicho esto, añadió que, «nunha situación como esta», la asunción de responsabilidades «debería chegar» hasta el presidente.

Frente a ello, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, lamentó como un «flagrante error» que la oposición pretenda «extraer conclusións» y exija ceses antes de la comparecencia. Además, expuso que PSdeG y BNG están pidiendo «exactamente o contrario ao que fixeron» durante la ola de incendios del 2006, cuando el bipartito lideraba la Xunta.

Cambio en la sesión de control

La comparecencia de Alfonso Rueda, que se centrará en informar sobre el operativo de extinción, las órdenes de ayudas a los afectados y avanzar medidas de recuperación, será el primer punto del orden del día del pleno. Le seguirá, el propio martes -y no el miércoles, como es habitual-, la sesión de control al presidente, con los cara a cara con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Este cambio en el orden de los puntos ha provocado fricciones en la junta de portavoces con el PP, que tiene la mayoría. El portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos, entiende que las preguntas de la oposición «están relacionadas» con el motivo de la comparecencia, por lo que ve «incomprensible» que se quisieran mantener en días distintos.

La pregunta que formulará Besteiro a Rueda será sobre incendios, si bien la de Pontón está planteada de una forma más general, ya que interpelará al presidente sobre si cree «que responde aos retos que Galiza ten por diante», entre ellos los fuegos.

En este contexto, la viceportavoz del Bloque ha censurado las «maniobras políticas» del PP al «romper un consenso que impera desde o inicio da autonomía» para que la sesión de control sea el miércoles. La intención de los populares, en palabras de Rodil, es «anular» el careo con los líderes de la oposición. Espinosa fue más crítica con este «atropelo democrático» del PP, al que acusó de querer «tapar a voz da oposición e que quede subsumida na comparecencia» del martes.