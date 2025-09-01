El Gobierno portugués restringirá el uso y construcción de narcolanchas
OPORTO / E. LA VOZ
La prohibición en España trasladó estas prácticas al país vecino, que prevé aprobar la ley con el arranque del curso político01 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Las dos últimas crisis de Gobierno en Portugal han atascado la entrada en vigor de una de las normas identificadas como esenciales para una lucha ibérica conjunta contra el narcotráfico. El Consejo de Ministros ha