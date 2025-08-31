El BNG considera «insuficientes» las ayudas de la Xunta por los incendios y pide reducir la «excesiva burocracia»

Luis Bará, viceportavoz del BNG en el Parlamento de Galicia. BNG

El diputado y viceportavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Luís Bará, ha calificado como «absolutamente insuficientes e afastadas da realidade socioeconómica» las ayudas de la Xunta por los incendios de este verano. Entre las críticas realizadas al Gobierno de Alfonso Rueda, ha pedido reducir los trámites burocráticos, que considera «excesivos».

Según ha señalado en un audio remitido a los medios, estas líneas de apoyo «non dan resposta nin á gravidade das pérdidas sufridas nin ás necesidades reais das persoas afectadas» y, de esta forma, dejan «sin cobertura» sectores económicos, viviendas, infraestructuras y mismo el medio ambiente.

En el caso de las ayudas a la reconstrucción de la vivienda habitual, Bará considera «moi baixo» el máximo establecido de 132.000 euros, que tilda de «sensiblemente inferior» a los 182.000 euros de Castilla y León y 250.000 de Portugal.

En relación a las actividades económicas del sector primario, el diputado nacionalista ve «absolutamente incomprensible» que no se contemple el núcleo cesante. Esto, en sus palabras, «compromete a continuidade das explotacións agrarias, ganaderas, forestais e apícolas».

Al respecto de la burocracia, ha pedido reducirla, ya que considera que es «excesiva», en tanto que «obriga» a las personas afectadas a recurrir a asesorías externas, añadiendo gastos «nun momento de máxima vulnerabilidade». En esta línea, también ha tachado de «insuficiente» el plazo de un mes para la presentación de solicitudes y ha reclamado su ampliación, acompañada de una resolución gradual de las peticiones y de una flexibilización en los plazos de la Axencia Tributaria de Galicia.

Además, el BNG propone una ayuda «directa, inmediata e non reembosable» de 6.000 euros destinada a autónomos, pequeñas y medianas empresas (PYMEs) e iniciativas de economía social.

Líneas de medio ambiente

Por otra parte, el diputado también ha criticado que las líneas de medio ambiente sean «restritivas» y «prioricen» la caza por delante de las entidades de conservación y custodia del territorio, «olvidando» la recuperación del patrimonio natural y cultural.

En este sentido, ha calificado de «escandaloso» que no exista ninguna línea específica para la protección y recuperación del patrimonio arqueológico y etnográfico dañado por los fuegos.