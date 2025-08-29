La Xunta convoca una nueva edición del Xuventude Crea

Imagen de archivo de la fase final de la edición del Xuventude Crea 2022. PACO RODRÍGUEZ

La Xunta abre este sábado, 30 de agosto, el plazo de las solicitudes para participar en la 16.ª edición del certamen Xuventude Crea. La convocatoria, publicada hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG), ofrece a la juventud, de entre 16 y 30 años, la oportunidad de mostrar su talento artístico en diversas disciplinas funcionando como un escaparate. Desde su puesta en marcha hace 16 años, en esta iniciativa de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, han participado más de 5.300 jóvenes con casi 4.000 obras y proyectos creativos. En este sentido, se repartieron 633 premios por importe de 966.050 euros y más de 80 menciones de honor.

El certamen pretende estimular y apoyar la imaginación, la creatividad y la innovación, además de actuar como estímulo económico para la juventud. El plazo de presentación de solicitudes, que se hará preferiblemente a través de la sede electrónica de la Xunta, finaliza el 29 de septiembre. El Xuventude Crea 2025 contará con 16 categorías que son artes plásticas (modalidades de pintura y escultura), arte urbano, banda diseñada, cocina, creación de contenido, creación de videojuegos, danza moderna, diseño de joyas, DJ, fotografía, moda, música, novela corta, poesía, teatro y videocreación.

Por cada categoría, los premios económicos alcanzan los 2.000 euros para el primero, 1.500 para el segundo y 1.000 para el tercero. Además, habrá un premio especial de mil euros para la modalidad de música clásica en la categoría musical y se podrán otorgar menciones de honor a aquellas obras que consigan llegar a la fase final. Sumado a estos premios, los ganadores tendrán la posibilidad de entrar en la selección de un programa de formación para poner en marcha su proyecto empresarial.

Los ganadores también podrán participar en importantes eventos de referencia en el sector artístico tanto de carácter autonómico, nacional e internacional donde podrán exponer sus obras y difundir el talento de la juventud gallega.