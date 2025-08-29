El entorno de Mati, indignado por la falta de medios: «Solo un perro rastreador la buscó sin éxito»

María Matilde Múñoz Cazorla, la ferrolana de 72 años desaparecida en Indonesia. Cedida

Indignados. Exhaustos. Agotados psicológicamente. Pero sin la menor intención de echar el freno en su lucha por que se busque a Matilde Muñoz, la mujer ferrolana de la que no se tienen noticias desde el pasado 1 de julio, desaparecida en la isla indonesia de Lombok. El último paso atrás en el operativo de busca ha caído como un jarro de agua fría entre la familia y allegados de la aventurera de 72 años. Finalmente, la Interpol solo movilizó un perro rastreador hasta el entorno del hotel en el que se hospedaba, Bumi Aditya, en la costa de Senggigi. Desde el operativo confirmaron al círculo cercano de Matilde que, tras olisquear las pertenencias que se encontraron de Matilde, en la zona de basura del hotel, no hubo reacción.

Los allegados de Matilde desconocen cuál será el próximo paso en la búsqueda, ya que desde el operativo confirmaron a la familia que la Interpol no prevé movilizar más medios de Yakarta. Indignados, interpelan al Gobierno de España, a los ministros del Exterior e Interior a que «tomen cartas en el asunto» de una vez. Ellos, lamentablemente, aguardan el peor de los finales para Matilde. Creen que su desaparición puede estar motivada por un robo con violencia a raíz de la desaparición de sus tarjetas de crédito, que no se han encontrado entre sus enseres en la basura, como un pendiente roto.

Un inglés impropio de Mati

Desde el primer momento han trasladado a los representantes de las autoridades españolas en Indonesia todas las contradicciones en las que ha incurrido el personal del hotel. Como los presuntos mensajes de WhatsApp que una trabajadora dice que le envió ella el 7 de julio indicando que se quedaría dos semanas en Laos, aunque Mati nunca abandonó el país ni le contó a nadie la intención de ir. Los errores ortográficos de los citados mensajes. Sus dudas con respecto a las llaves y el candado con el que la ferrolana cerraba su habitación (tenía dos llaves y el hotel dice que dejaba una en recepción, algo que niegan tajantemente sus amigos). Que el hotel devolviese su moto antes del período que Mati dejó pagada la habitación. O hasta que esta la abriesen también antes de tiempo. E, incluso que, durante los primeros pasos de la investigación de la policía local, el hotel les mostrase una habitación errónea. Apuntan a la zona de bosque pegada al hotel como el área en el que podría encontrarse el cuerpo de Matilde, de confirmarse los peores presagios.

Con tantas dudas y contradicciones, no comprenden que no se presente ninguna autoridad española en Lombok para enderezar la búsqueda.