Los incendios quemaron más de la mitad de la superficie de diez municipios gallegos, en dos de ellos, hasta el 80 %
REDACCIÓN / LA VOZ
Cinco de los grandes fuegos que afectaron a la comunidad desde julio se iniciaron en parroquias que tienen recurrentemente alta actividad incendiaria en los últimos años, y el 90 % de ellos, en municipios donde la Xunta plantea medidas preventivas especiales29 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Tras dos años con una baja tasa de incendios en Galicia, el fuego ha vuelto a calcinar una buena parte de la comunidad durante el verano de este 2025. Los de Chandrexa de Queixa, de Oímbra y de Larouco