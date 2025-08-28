Los incendios quemaron más de la mitad de la superficie de diez municipios gallegos, en dos de ellos, hasta el 80 %

I. Castro-Pérez / L. Placer REDACCIÓN / LA VOZ

Varios bomberos forestales trabajando en la extinción del fuego de A Pobra do Brollón y Quiroga.
Cinco de los grandes fuegos que afectaron a la comunidad desde julio se iniciaron en parroquias que tienen recurrentemente alta actividad incendiaria en los últimos años, y el 90 % de ellos, en municipios donde la Xunta plantea medidas preventivas especiales

29 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Tras dos años con una baja tasa de incendios en Galicia, el fuego ha vuelto a calcinar una buena parte de la comunidad durante el verano de este 2025. Los de Chandrexa de Queixa, de Oímbra y de Larouco

