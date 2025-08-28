La isla de San Simón y el pazo de Meirás serán declarados lugares de Memoria Histórica

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto en el Vello Cárcere (Lugo). Cedida

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha anunciado esta mañana que el Gobierno iniciará la próxima semana los expedientes necesarios para declarar el pazo de Meirás y la isla de San Simón como lugares de Memoria Histórica. Esto supone un «paso fundamental para combater o esquecemento, o negacionismo e os discursos do odio e dignificar a memoria das vítimas do franquismo, así como garantir o coñecemente da historia entre os mozos e mozas», subrayó Besteiro.

Esta declaración está prevista en la ley de Memoria Democrática, otorgando una protección especial y un reconocimiento a los espacios vinculados a la represión, con una función conmemorativa, pedagógica y reparadora. Además, Besteiro apoyó también la petición del alcalde de Lugo, Miguel Fernández, y confía en que o Vello Cárcere se sume a los Lugares de la Memoria.

El Gobierno desmiente que el pazo de Meirás y San Simón se queden fuera de la declaración de Lugares de Memoria Democrática La Voz

En esta línea, el secretario le reclamó a la Xunta que respete estos reconocimientos y abandone las actitudes «de negación ou banalización da memoria. O futuro da nosa democracia constrúese sobre a memoria, a reparación e o recoñecemento das vítimas do franquismo».

Por otro lado, Besteiro adelantó que los socialistas reclamarán «responsabilidades pola xestión dos incendios forestais» a Alfonso Rueda el próximo día 9 en el Parlamento. También criticó la falta de coordinación, de medios y de planificación de la Xunta durante la última ola de fuegos vivida en Galicia.