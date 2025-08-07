El Estado elimina el pazo de Meirás y San Simón de la previsión de declaración de Lugares de Memoria Democrática

Imagen de archivo de un lateral del Pazo de Meirás. ANGEL MANSO

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha eliminado el pazo de Meirás y la isla de San Simón de la previsión de declaración de Lugares de Memoria Democrática. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) solicitó la inclusión de ambos espacios en nombre de casi una treintena de asociaciones memorialistas coordinadas bajo la Iniciativa Galega pola Memoria. En enero, el Ministerio presentó el programa España en libertad. 50 años, en el que se contemplaba la declaración del pazo de Meirás y la isla de San Simón como Lugares de Memoria Democrática en el mes de agosto. Sin embargo, esta previsión desapareció y se eliminaron todas las actividades de agosto, dejando a Galicia sin ningún reconocimiento, según señala la CRMH.

Desde el colectivo exigen el cumplimiento de los procedimientos de la Lei de Memoria Democrática y demandan una explicación sobre lo sucedido, lo que consideran «unha falta de respecto ao asociacionismo memorialista galego».

«Queremos lembrar que Calicia segue sen ter declarado ningún espazo coa consideración de Lugar de Memoria Democrática que contrasta, a xeito de exemplo, cos 10 xa delclarados na comunidade de Madrid o os 9 de Andalucía, que sumará outro máis de acordo coas modificacións da citada programación», denuncian.