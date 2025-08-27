Un policía de vacaciones rescató al límite a tres vecinos atrapados en una granja en llamas
OURENSE / LA VOZ
Ayudó a las patrullas en Cualedro porque conocía el terreno y sufrió un traumatismo que le ha obligado a estar de baja28 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Afortunadamente los incendios no causaron ninguna víctima mortal en Galicia, pero sí hubo un gran riesgo de vecinos y voluntarios que lucharon entre el fuego por defender sus casas y su monte. Y algunos se