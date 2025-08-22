Concentraciones promovidas por la CIG en 26 concellos contra la política forestal de la Xunta

Concentración esta tarde en la Praza Maior de Ourense. ALEJANDRO CAMBA

La Plataforma Por un Monte Galego con Futuro organizó este jueves concentraciones en una veintena de localidades gallegas contra la política forestal de la Xunta, coincidiendo con la ola de incendios de las últimas semanas.

El sindicato nacionalista CIG fue el «que tomou a iniciativa de impulsar a convocatoria», según explicó en un comunicado la propia central, argumentando que las protestas eran una respuesta a la «traxedia ambiental, social, cultural e económica que provocan os lumes» y que con esas concentraciones «preténdese evidenciar que entre as múltiples causas que están na súa orixe, como a mudanza climática, o abandono do rural e a aposta polo monocultivo de especies de crecemento rápido son as que máis inflúen nas vagas incendiarias».

Una de las principales concentraciones fue en la Praza Maior de Ourense, donde los concentrados escucharon la lectura del manifiesto (el mismo en los 26 municipios), en el que se habla de un nuevo Prestige en Galicia. «Grande parte destes espazos quedarán tinxidos de negro, en forma dun Prestige do interior que vai deixar tras de si unha paisaxe desoladora». Reclaman un cambio urgente que impida que se use el monte «como obxecto de especulación ou solo barato para multinacionais».