Los incendios desde dentro: «Non se pode atender todo, é unha mágoa, si, hai que centrarse nas vidas das persoas»
OURENSE / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Varios bomberos relatan cómo es su jornada en los incendios de Galicia. Los profesionales encadenan jornadas de hasta catorce horas diarias22 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Los incendios en Ourense están poniendo a prueba la resistencia física y mental de los bomberos forestales. La continuidad de focos de gran perímetro durante varios días, simultáneos en distintas zonas, y la necesidad de