Los incendios desde dentro: «Non se pode atender todo, é unha mágoa, si, hai que centrarse nas vidas das persoas»

Maite Rodríguez Vázquez
Maite Rodríguez OURENSE / LA VOZ

Bomberos trabajando en el fuego de Larouco, extendido hacia Quiroga
Bomberos trabajando en el fuego de Larouco, extendido hacia Quiroga CARLOS CORTÉS

Varios bomberos relatan cómo es su jornada en los incendios de Galicia. Los profesionales encadenan jornadas de hasta catorce horas diarias

22 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Los incendios en Ourense están poniendo a prueba la resistencia física y mental de los bomberos forestales. La continuidad de focos de gran perímetro durante varios días, simultáneos en distintas zonas, y la necesidad de

