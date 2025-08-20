El milagro de Roblido: «Es mi casa, no la dejo arder aunque se me quemen las pestañas»

Carlos Peralta
Carlos Peralta A RÚA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Unos 40 vecinos desbrozaron los alrededores de esta aldea de A Rúa, un concello que ha vivido los incendios asediado además por una nube tóxica

21 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La irrupción de la pandemia cambió para siempre Roblido, en el concello de A Rúa. O más bien, lo hizo el teletrabajo. Esta pequeña aldea pasó de ocho a 24 habitantes, aunque en verano superan

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 3 meses Suscríbete