El milagro de Roblido: «Es mi casa, no la dejo arder aunque se me quemen las pestañas»
A RÚA / LA VOZ
Unos 40 vecinos desbrozaron los alrededores de esta aldea de A Rúa, un concello que ha vivido los incendios asediado además por una nube tóxica21 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La irrupción de la pandemia cambió para siempre Roblido, en el concello de A Rúa. O más bien, lo hizo el teletrabajo. Esta pequeña aldea pasó de ocho a 24 habitantes, aunque en verano superan