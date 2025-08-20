Más de 13.000 admitidos en la lista de personal estatuario temporal del Sergas

Imagen de archivo del Centro Integral de Saúde de Lugo. ALBERTO LÓPEZ

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) ha publicado este miércoles la lista provisional de admitidos en el proceso de selección de personal estatuario temporal en varias de su categorías laborales, tal y como indica la última edición del Diario Oficial de Galicia. La Xunta ha especificado a través de un comunicado que se trata de 13.126 puestos, no relacionados con la atención médica directa, además de varias plazas de personal funcionario sanitario de la escala de salud pública y administración sanitaria.

Las listas de admitidos, junto a las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, están publicadas en la página web del Sergas, en la pestaña de Listados de personal estatutario del apartado de Emprego Público. Cada interesado puede, además, consultar el estado de su solicitud a través de su expediente electrónico personal. Los aspirantes tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar reclamaciones, hasta el día 3 de septiembre, ante las gerencias de las áreas sanitarias.

Los puestos de personal funcionario sanitario son relativos a las clases de inspector médico, inspector farmacéutico, farmacéutico inspector de salud pública, lista general de licenciado sanitario (en Medicina y Cirugía, en Farmacia, en Ciencias Químicas, en Ciencias Biológicas y en Psicología) y de subinspector sanitario y de Diplomado Universitario en Enfermería.

Mientras, las vacantes técnicas son para las categorías de albañil, bibliotecario, calefactor, carpintero, conductor, costurero, electricista, ingeniero superior biomédico, ingeniero técnico, fontanero y el grupo de gestión de la función administrativa. Así como para el grupo técnico de la función administrativa, lavandero, mecánico, pasador de hierro, peluquero, técnico de grado medio en prevención de riesgos laborales, técnico de gestión de sistemas y tecnologías de la información. Y también como técnico especialista de sistemas y tecnologías de la información, técnico superior en prevención de riesgos laborales, técnico superior de sistemas y tecnologías de la información, técnico superior en ciencias de la información y telefonista.