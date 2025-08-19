Incendios convectivos: pirocúmulos de kilómetros de altura y reventones temibles
MONFORTE / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El jefe de Prevención de Incendios Forestais de Lugo, Ignacio Sánchez, advierte de los peligros de este tipo de fuegos, como el que se originó en Larouco y ahora amenaza O Courel19 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La Consellería de Medio Rural explicaba el domingo que el incendio que empezó el miércoles en Larouco y ahora amenaza O Courel fue especialmente complicado de controlar porque tuvo un comportamiento convectivo. El jefe provincial