Incendios convectivos: pirocúmulos de kilómetros de altura y reventones temibles

Carlos Cortés
Carlos Cortés MONFORTE / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Imagen que refleja la explosividad del incendio que afecta a Quiroga (Lugo)
Imagen que refleja la explosividad del incendio que afecta a Quiroga (Lugo) laura leiras

El jefe de Prevención de Incendios Forestais de Lugo, Ignacio Sánchez, advierte de los peligros de este tipo de fuegos, como el que se originó en Larouco y ahora amenaza O Courel

19 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La Consellería de Medio Rural explicaba el domingo que el incendio que empezó el miércoles en Larouco y ahora amenaza O Courel fue especialmente complicado de controlar porque tuvo un comportamiento convectivo. El jefe provincial

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 3 meses Suscríbete