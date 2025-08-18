Pontón ve a la Xunta desbordada y sin capacidad de anticipación ante los incendios

BNG | EUROPAPRESS

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, afirmó ayer que la Xunta está «desbordada e sen capacidade de anticipación» al no ser capaz de prever la oleada de incendios, para la que no se preparó un dispositivo suficiente. «Hai a falta de medios e grave descoordinación, cando o fundamental sería ter todos os recursos dispoñibles e unha organización eficaz», añadió.

Pontón visitó el concello de A Mezquita, uno de los más afectados por los incendios, en compañía de su alcalde, Rafael Pérez Vázquez (BNG). Allí describió la oleada de incendios como una de las mayores catástrofes de la historia reciente de Galicia, e insistió en que «non pode quedar en nada unha vez chegue o inverno» y debe suponer «un punto de inflexión» en materia de prevención, ordenación del territorio y medidas de apoyo a las zonas calcinadas: «Non pode ser que a xente se sinta abandonada».

La portavoz del Bloque hizo un reconocimiento al personal de extinción, a los alcaldes y concejales y a los vecinos que se enfrentaron al fuego a veces solos.

Recordó que «estamos ante os maiores lumes da nosa historia», en Ourense ha ardido cerca del 8 % de la provincia, por lo que «a prioridade absoluta neste momento ten que ser apagar o lume canto antes».

Añadió que una vez extinguidos los incendios será necesario abrir un debate sobre las responsabilidades políticas: «Evidentemente hai responsabilidades na mala xestión desta vaga de incendios e na falta dunha política preventiva real por parte do PP, pero o urxente agora é poñer todos os medios e lograr a máxima coordinación para que acabe este pesadelo que tantas comarcas galegas están a sufrir».