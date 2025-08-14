A partir del lunes queda prohibida cualquier actividad de caza en Ourense durante la ola de incendios

Un incendio mantiene en alerta O Cumial y Seixalbo (Ourense). ALEJANDRO CAMBA

A partir de este lunes 18 de agosto, queda prohibida toda la actividad cinergética en la provincia de Ourense mientras se mantenga un nivel dos de emergencia o superior por los incendios que está sufriendo desde el pasado domingo esta provincia. La medida saldrá publicada en DOG (Diario Oficial de Galicia) el próximo lunes tras firmar la resolución la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Ante la actual ola de incendios en distintos concellos y zonas forestales de Ourense, la Xunta apela a la «responsabilidade da cidadanía e evitar a realización de calquera actividade cinerxética» y pide «máxima precaución ata a súa entrada en vigor ao conxunto da población, evitando riscos innecesarios para velar en todo momento pola seguridade das persoas».

La decisión de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural está amparada en una resolución del 10 de abril del 2025 por la que se determinan las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y los regímenes especiales por especies durante la temporada 2025-2026, que permite modificar los períodos de caza cuando hay razones o circunstancias especiales que lo justifiquen, «como é o caso, estamos nun momento de máxima concentración de esforzos para a extinción dos incendios», explican desde la Xunta.