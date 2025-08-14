El fallecido por un tiro en Mesía estaba siendo investigado por un presunto delito de tráfico de armas

Guardia Civil

La Guardia Civil ha desvelado este jueves que el varón de 44 años fallecido este domingo en Mesía estaba siendo investigado por un presunto delito de tráfico de armas. Se trata de Óscar Pallas Gómez, vecino del lugar de A Cruz, en Lesta. Trabajaba recogiendo residuos urbanos para la empresa Cerceda Sol y era el que manipulaba la barredora en el núcleo de Ordes. Su muerte, según explica la Guardia Civil, precipitó que se llevasen a cabo cinco registros domiciliarios en el marco de la investigación por mercado negro de armas, en los que se incautaron de un importante arsenal.

Además, la persona detenida como presunto autor del homicidio ha entrado este jueves en prisión provisional comunicada y sin fianza, tal y como lo ha decretado el Tribunal de Instancia de Ordes. El hombre, de 35 años, fue arrestado este miércoles por la mañana. Además de por un delito de homicidio, se le acusa también de otro de tenencia ilícita de armas.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Santiago localizó en el inmueble donde ocurrió el suceso una pistola, cerca del cadáver, y un revolver que el arrestado había intentado ocultar en un sendero cercano. Las dos armas de fuego han sido enviadas al Departamento de Balística del Laboratorio de Criminalística de la Zona de la Guardia Civil de Galicia para su análisis.

El presunto homicidio ocurrió el domingo, pasadas las cinco de la tarde, cuando el 112 recibió una alerta de un herido por un disparo de bala en una vivienda unifamiliar en Visantoña. Hasta allí se trasladó un helicóptero medicalizado, pero ya no pudo hacer nada por salvar la vida de la víctima. En el momento del suceso, la víctima estaba acompañada por el propietario de la vivienda, un amigo suyo. No se ha precisado si este hombre es el detenido.

Mientras, los registros se realizaron este miércoles por efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana, la Unidad Orgánica de Policía Judicial y Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos. A través de ellos, se han intervenido tres escopetas, un revólver despiezado, tres pistolas y una más de aire comprimido, tres cañones de arma larga y hasta 196 cartuchos de munición de diversos calibres. La Guardia Civil informa de que la investigación sobre la procedencia y uso de este armamento continúa abierta.