Una autopista ferroviaria para resucitar la línea del Miño

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

La línea del Miño circula encajonada entre grandes taludes
Los proyectos del ADIF para este tramo del corredor atlántico incluyen rectificaciones de trazado y una ampliación de los gálibos que permitan circular trenes con semirremolques de camiones

13 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace unos meses, el Puerto de Vigo y el Grupo Davila rompían la inercia del sector logístico gallego anunciando la puesta en marcha de una autopista ferroviaria, un sistema que en unos años revolucionará la

