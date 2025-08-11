Los refugiados se asientan en Galicia un año después

Manolo Barrio, propietario de la granja Casa Castro (Sobrado dos Monxes, A Coruña) junto a Allasane Bah, inmigrante de Mali que contrató. CESAR QUIAN

Más de mil refugiados que escapaban de la guerra en Mali terminaron hace un año, en diferentes momentos, en centros de acogida de Galicia. Fue la respuesta del Gobierno a una emergencia humanitaria que sufría