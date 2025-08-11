Los refugiados se asientan en Galicia un año después

La Voz REDACCIÓN

Manolo Barrio, propietario de la granja Casa Castro (Sobrado dos Monxes, A Coruña) junto a Allasane Bah, inmigrante de Mali que contrató.
El verano pasado llegaron a Galicia los primeros grupos de migrantes, hasta superar el millar; ahora hay unos ochocientos, con un trabajo vinculado a la hostelería y el sector primario

11 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Más de mil refugiados que escapaban de la guerra en Mali terminaron hace un año, en diferentes momentos, en centros de acogida de Galicia. Fue la respuesta del Gobierno a una emergencia humanitaria que sufría

