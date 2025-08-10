Decenas de carreteras gallegas tienen más tráfico que muchos tramos de la red de autovías y autopistas

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Tráfico en la N-547 a su paso por Melide, este sábado.
Tráfico en la N-547 a su paso por Melide, este sábado. PACO RODRÍGUEZ

Los mayores registros en las vías convencionales se producen en entornos metropolitanos o para huir de las tarifas de las autopistas de pago

10 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Hay múltiples factores que pueden propiciar la construcción de una autovía o descartarla de forma indefinida. Uno de los más relevantes es la siniestralidad, pero también la demanda, que se mide a través de estaciones

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 74% dto.
Suscripción WEB 18€/año La mejor oferta del verano Suscríbete