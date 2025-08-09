El PPdeG hará presión para evitar un recorte de las ayudas de la PAC a Galicia

El PPdeG ha empezado a coordinar a sus representantes para modificar la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), que de salir adelante resultará en un recorte del 20 % de los fondos que recibe Galicia, unos 80 millones de euros.

Con ese fin, ayer se reunieron en Santiago parlamentarios, senadores, diputados y miembros de la Comisión de Medio Rural del PPdeG. El encuentro estuvo presidido por la número dos del partido, Paula Prado, y por el responsable de la PAC y el Control da Cadea Alimentaria en la Xunta, Juan José Cerviño.

Los populares consideran que la propuesta es «lesiva para os gandeiros e agricultores galegos», y acordaron defender cambios en la propuesta frente al Gobierno central y la Comisión Europea.

Además de recortar fondos, el PPdeG dice que el texto, que estará vigente en el período 2028-2034, centraliza la política agraria, que «deixaría de ser común e afondaría nas desigualdades territoriais».