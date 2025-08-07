Galicia se mantiene por encima de los 2,7 millones de habitantes tras ganar 15.000 vecinos en el último año

Oscar Vázquez

A 1 de julio, la población de Galicia alcanzó las 2.720.469 personas, lo que supone un 0,53 % más que hace un año, tras ganar 14.426 vecinos en los últimos doce meses. Son datos provisionales de la Estadística Continua de Población que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística, que informa de que a nivel nacional, el número de habitantes de España subió un 1,04 %, superando la barrera de los 49 millones.

En concreto, Galicia sigue manteniéndose por encima de los 2,7 millones de habitantes gracias a la llegada de extranjeros, que crecen un 13 % respecto a julio del 2024, hasta las 182.467 personas. No así los gallegos con nacionalidad española, que bajaron un 0,25 %, quedándose en algo más de 2,5 millones.

A nivel nacional, la población con nacionalidad extranjera creció un 6,2 %, hasta superar los 7 millones, mientras que los españoles subieron un 0,23 %, con 42.265.775 personas.

La estadística también presenta datos de las personas con 100 años o más, que Galicia contabiliza 1.753 personas. Esto es, 175 centenarios más que hace un año.