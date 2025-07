El PSdeG lamenta que la Xunta dé la espalda a las demandas ciudadanas por el colapso en los centros de salud

CARMELA QUEIJEIRO

El grupo socialista en el Parlamento de Galicia denunció este domingo el estado en el que se encuentra la sanidad gallega, más preocupante conforme avanza el verano, con problemas especialmente en la atención primaria. La viceportavoz, Elena Espinosa, recordó que esta semana, mientras el conselleiro de Sanidad «negaba o colapso nos centros de saúde», el vecindario de ayuntamientos como Vilalba y A Pontenova salía a la calle para reclamar una atención decente.

A eso se añade, según sostiene la diputada socialista, la grave situación en numerosos puntos de Galicia, como por ejemplo en Fornelos de Montes y Pazos de Borbén, donde las instalaciones sanitarias permanecen sin médicos de familia. Elena Espinosa también critica la noticia de que la apertura de un nuevo centro de salud en Vigo no servirá para contratar más personal, sino únicamente para moverlo de otros ambulatorios y cerrarlos.

«Son só algúns dos exemplos máis recentes, porque relatar todo o que acontece na maior parte dos centros de saúde galegos sería inabarcable», aseguró la diputada del PSdeG. Por eso, criticó que la solución del Gobierno de Rueda a esos problemas sea «tratar de ocultalos» recurriendo a la «censura» al prohibir que el personal sanitario coloque cualquier tipo de cartel reivindicativo para denunciar la situación.

«O conselleiro de Sanidade fala dun plan de verán que non sabemos moi ben se consiste en desmantelar o que xa non funcionaba ou ben en cruzar os dedos para que o outono chegue axiña», criticó, para advertir de que el problema va a seguir ahí mientras se empeñe en no dotar de recursos humanos y materiales los centros sanitarios, especialmente en lo que se refiere a la atención primaria.

Espinosa le reprochó a la Xunta del PP que tampoco esté cuidando las infraestructuras sanitarias como es debido.Y señaló, en ese punto, el nuevo desprendimiento de techos, el tercero ya, en el hospital materno infantil de Ourense. El incidente se produjo en esta ocasión en una zona de trabajo.

«Política de caos» en la sanidad pública

A esa crítica se unió la diputada Carmen Rodríguez Dacosta, que afirmó que el accidente en el materno infantil ourensano, «unido ao caótico traslado do paritorio, é a demostración máis clara da política de caos e parcheo coa que a Xunta xestiona a sanidade pública». La parlamentaria socialista señaló que la caída de los techos no es una casualidad, sino el resultado de años de abandono, de promesas incumplidas y de una absoluta falta de planificación. De hecho, recordó que los y las profesionales llevan meses denunciando las deficiencias en las instalaciones y la falta de las condiciones mínimas para ofrecer una atención segura y digna.

Rodríguez Dacosta alertó de que, al seguir mirando para otro lado e improvisando, la Xunta está «poñendo en risco a saúde de profesionais, mulleres, nenos e nenas». Por ese motivo, exigió un plan serio con plazos e inversiones reales que garantice una atención materno-infantil de calidad en Ourense. En este sentido, además, reclamó «responsabilidades políticas, que a Xunta asuma por unha vez o que está facendo coa sanidade».