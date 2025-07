Si llevas a los niños de verbena, colócales una pulsera para identificarlos

Imagen de archivo de la verbena de San Bieito en Souto Alejandro Camba

«Se vas a unha romaría ou verbena, coida das túas pertenzas». Esa es la advertencia que ha lanzado este fin de semana el servicio de emergencias 112 a través de su cuenta de X. La directriz forma parte de la O verán xa está aquí de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) que en su página web ofrece una serie de recomendaciones para aquellos que vayan de fiesta o festival. Además, a aquellos que vayan con niños a este tipo de eventos les sugieren que «estes poden levar consigo unha pulseira de identificación».

La lista de consejos se completa con advertencias como no excederse con el alcohol para evitar una deshidratación, no coger el coche en caso de haberlo probado o establecer un punto de encuentro para poder reencontrarse con aquellos que se alejen del grupo, también recomiendan evitar las zonas con excesivas aglomeraciones. Y para evitar fraudes recomiendan que las entradas no se compren a través de canales no oficiales.

Rutas de senderismo

Pero también hay sugerencias para los que en lugar de irse de fiesta prefieren hacer una ruta de senderismo por la montaña o la costa. La recomendación del 112 es que antes de salir de casa consulten cómo es el lugar al que van acudir y lleven una mochila con agua, comida y un kit de primeros auxilios.

Evitar atajos para no perderse durante el camino, llevar el móvil con la batería cargada, vestir ropa y calzado adecuados a la meteorología prevista y la que no, mantener una distancia de seguridad con la fauna salvaje y no tocar especies de plantas desconocidas son otras de las sugerencias para evitar que el paseo no acabe del revés.