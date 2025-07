Salvador Illa asegura en Galicia que la financiación singular catalana «no va contra nadie»

XOAN A. SOLER

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, insistió este viernes en Santiago— donde se ha reunido con Besteiro— en que el modelo de financiación singular que propone Cataluña «no va contra nadie» y «no va a perjudicar a nadie», criticando así la política del PP de «ir a la contra». Así reaccionaba para valorar que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, firmasen una declaración institucional en la que trasladaban su rechazo «a cualquier tipo de financiación privilegiada» y advirtiesen que no van a «aceptar jamás acuerdos bilaterales que lo que hagan sea saquear la caja común». «Parece que va a haber pelea por ver quién encabeza o lidera una oposición», censuró Illa, que sostuvo que a él le gustaría que los presidentes autonómicos «se peleasen por liderar alternativas» si es que no les gusta la hecha por Cataluña. Además, se preguntó «adónde lleva» la «política de ir a la contra». El presidente de la Generalitat puso en valor el modelo de financiación singular que propone su comunidad. «Se trata justamente de presentar una alternativa para mejorar un sistema de financiación que lleva 11 años caducado», subrayó. En su visita a Galicia, reivindicó un «debate sereno y constructivo» en el que se den «razones y argumentos». «Estoy dispuesto a discutirlos, a valorarlos y que se tenga muy presente que Cataluña, como parte que es de España, tiene derecho a presentar sus propuestas y a que sean escuchadas y atendidas sin perjudicar a nadie», dijo. El presidente de la Generalitat pidió que «se tenga confianza y que no se tenga miedo» y emplazó a no prejuzgar las propuestas que hace su comunidad «simplemente por el hecho de venir de Cataluña». Preguntado por las palabras en las que el presidente de la Xunta aseguraba que Galicia perdería unos 634 millones con un posible cupo catalán y que la cifra se elevaría a 2.128 si se acogiesen a este sistema las restantes comunidades, Illa acusó a Alfonso Rueda de mentir. Sin embargo, esas cifras a las que apela la Xunta están en un informe del Foro Económico de Galicia elaborado por expertos en materia de financiación autonómica.