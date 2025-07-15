La difícil gestión de las autocaravanas

Adrián Valiño / R. S. REDACCIÓN

Autocaravanas aparcadas en el párking de la Torre de Hércules (A Coruña).
Autocaravanas aparcadas en el párking de la Torre de Hércules (A Coruña). ANGEL MANSO

Algunos concellos han decidido invertir en nuevas áreas de estacionamiento ante su proliferación; otros optan por ordenanzas que sancionan los excesos

12 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

En la temporada de verano, muchas familias deciden optar por viviendas rodantes para abaratar costes y desplazarse de una forma diferente. Desde la pandemia, el caravanismo ha crecido de forma notable, tensionando algunos ayuntamientos, que

