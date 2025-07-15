La difícil gestión de las autocaravanas
REDACCIÓN
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Algunos concellos han decidido invertir en nuevas áreas de estacionamiento ante su proliferación; otros optan por ordenanzas que sancionan los excesos12 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
En la temporada de verano, muchas familias deciden optar por viviendas rodantes para abaratar costes y desplazarse de una forma diferente. Desde la pandemia, el caravanismo ha crecido de forma notable, tensionando algunos ayuntamientos, que