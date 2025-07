Todavía quedan reservas para los principales reclamos turísticos de Galicia en julio

Imagen de archivo de la Praia das Catedrais. PEPA LOSADA

Recién entrados en el mes de julio, decenas de planes para disfrutar del verano surgen en la comunidad gallega. Locales y visitantes podrán disfrutar de recorridos a monumentos históricos, como la catedral de Santiago o la torre de Hércules —además de la abierta al público muralla de Lugo—; a arenales, como los de la playa de As Catedrais, o a pazos como el de Faramello o Rubiáns.

Por el momento, aún hay bastante disponibilidad de entradas para la mayoría de estos reclamos turísticos en Galicia, aunque en muchos casos se podrán reservar los pases de forma digital para asegurar su disponibilidad en una fecha concreta. El pazo de Meirás ya no cuenta con plazas para visitarlo hasta el mes de agosto, y varias de las opciones para visitar la catedral de Santiago comienzan a quedarse sin plazas.Tampoco hay apenas plazas en los cámpings de las islas Cíes y la de Ons, aunque sí para visitas puntuales a las mismas.

Praia das Catedrais

La playa de As Catedrais es una de las opciones turísticas que comienzan a solicitar entrada durante los meses de verano. Para visitar este arenal situado en A Mariña, cerca de Ribadeo, no es necesario abonar dinero para obtener un pase. El criterio para limitar la entrada de turistas tiene el único objetivo de protegerlo de la masificación. Por el momento, hay plazas libres a tres días vista, aunque no se podrán hacer reservas con más de un mes de antelación.

Las entradas puede obtenerse de forma digital, a través de la página web de la Xunta, para grupos de máximo 25 personas —indicando sus datos personales—, sin tener que señalar la hora de asistencia (tan solo el día). También se podrá seleccionar si se desea hacer una visita guiada. Está permitido el baño, salvo que las señalizaciones en la playa indiquen lo contrario, pero no se podrá bajar con animales a la arena. El descenso hasta la misma debe hacerse por unas escaleras, lo que puede ser un problema para personas con movilidad reducida. La limitación del aforo se mantendrá hasta finalizado el mes de septiembre.

Cova do Rei Cintolo

También en A Mariña, otro destino perfecto para verano es la Cova do Rei Cintolo. La visita a la cueva más grande de Galicia, en Mondoñedo, debe reservarse de manera telefónica, a través del 982 507 177. Los requisitos para acceder, según su página web, son una edad mínima de 11 años y una «formación física normal». El precio de la visita a su galería central es de 20 euros y desde el servicio de reservas indican que lo ideal es pedir plaza con unos dos días de antelación, aunque añaden que actualmente no tienen lista de espera. En el caso de la visita avanzada, hasta el río, su precio es de 40 euros y la reserva funciona bajo demanda, por lo que explican que debe telefonearse con algo más de tiempo.

Imagen de archivo de la Cova do Rei Cintolo. GONZALO VILLARMEA

Navegación por el Sil y el Miño

Otra opción de ocio acuática, pero esta vez en cambiando el mar por el río, es la de embarcar en uno de los catamaranes que la Diputación de Lugo promociona durante el verano: por un lado, el que transcurre por el río Miño, desde el embarcadero de Belesar y pasando por el embalse de Os Peares y O Cabo do Mundo; y, por otro, el recorrido por el Sil, desde el embarcadero de la diputación en Ponte de Sil (Monforte). El pase para ambos trayectos puede reservarse a través de la página web de la Diputación, con disponibilidad, por el momento, para todos los días del mes de julio.

Islas Atlánticas

Las Illas Cíes y la de Ons son otra buena opción para disfrutar de una escapada veraniega. Para ambas será necesario sacar un pase para visitarlas, también a través de la web de la Xunta, lo que de momento no supondrá un problema en el caso de Ons, con plazas para el mismo día. En cuanto a las Cíes, hay menos entradas disponibles. La fecha más próxima en la que se podrán visitar es el viernes 18 de este mismo mes.

Imagen de archivo de la Illa de Ons. TINO PARDELLAS

También se podrán reservar plazas en el cámping de cada una de las islas. Sin embargo, en el de las Cíes apenas quedan plazas para julio. En el de Ons aún es posible conseguir alguna plaza para este mes, aunque principalmente entre semana. Para llegar a las islas, deberá obtenerse por separado un billete de barco hasta ellas, en una de las empresas navieras autorizadas, tanto para las Illas Cíes como para la Illa de Ons. Una gestión para la que se necesitará un código que se obtiene en la reserva de la visita. En el caso de los archipiélagos de Sálvora o Cortegada, será la propia naviera la que tramite las visitas a las islas.

Pazos de Faramello y de Rubiáns

Puede que el pazo de Meirás ya no tenga entradas disponibles hasta agosto, pero otros de estos edificios históricos aún están a disposición del público para su visita. Desde 12 euros, puede comprarse un pase para el pazo de Faramello, sobre el cañón del río Tinto, en el municipio de Rois. Tiene visitas guiadas por la mañana y por la tarde, con disponibilidad para este mismo fin de semana. En el caso del pazo de Rubiáns, las visitas se realizan todos los días a partir de las 11.30 horas, por un precio de 22 euros por persona. También tiene gran disponibilidad de fechas a lo largo de los próximos dos meses.

Catedral de Santiago

Otra opción es visitar uno de los monumentos históricos más importantes de la capital de Galicia. La catedral de Santiago ofrece distintas ofertas de visita, por las diferentes salas de su interior y su museo. Las entradas a las mismas pueden obtenerse en su página web. Aún quedan plazas para acceder durante el mes de julio, incluso con pocos días de antelación, aunque si el plan es hacerlo durante la festividad de Santiago Apóstol, ya no hay entradas disponibles. Para algunas de las ofertas de visita, como la completa o la del pórtico de la Gloria, quedan pocas plazas hasta final de mes. El precio de los pases varía según la opción elegida, entre algunos por menos de diez euros, hasta la visita completa, por 25 euros, sin tener en cuenta posibles descuentos.

La Catedral de Santiago bajo la puesta de sol. XOAN A. SOLER

Torre de Hércules

Para otro de los emblemas de la provincia de A Coruña, en la ciudad con el mismo nombre, también será necesario reservar entrada. La tarifa general para acceder a la torre de Hércules es de 3,09 euros y hasta el próximo 15 de septiembre se podrá acceder hasta las 9 de la noche, aunque el último acceso se hará a las 19.45 horas. Las entradas pueden obtenerse de forma digital, con bastante disponibilidad para días próximos.

Los visitantes tendrán que tener en cuenta que el monumento permanecerá cerrado si los vientos en la zona son de fuerza 7 o superior y no se podrá acceder a la terraza del faro, desde donde se pueden ver las vistas de la ciudad, a partir de vientos de fuerza 5. Las visitas están limitadas a grupos de 32 personas cada media hora. Además, los días 14 y 15 de julio la torre de Hércules permanecerá cerrada debido a la instalación de Everything Flows, Nothing Dies, del artista digital Maotik.