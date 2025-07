Ana Pontón critica la «deriva antidemocrática» de Rueda y pide que retire «a censura en centros educativos e de saúde»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón en una imagen de archivo. Xoán A. Soler

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado la «deriva autoritaria e antidemocrática» del Gobierno de Alfonso Rueda, a quien ha pedido que retire la instrucción de aplicar «neutralidad ideolóxica» en actividades en los centros educativos y las «circulares de censura remitidas aos centros de saúde».

El presidente de la Xunta «sobrepasa todas as líneas vermellas», afirmó Pontón este jueves. Además, ha acusado a Rueda de llegar a «límites insoportables» y ha criticado que el PPdeG es «o máis ultra de todos os tempos. Impón a censura por terra, por mar e por aire para silenciar calquera crítica e calquera discrepancia». La diputada nacionalista también hizo referencia al control ideológico «nos centros informativos e nos centros de saúde».

Además, Pontón también ha reprochado el «menosprecio e o insulto» a las personas que se manifiestan contra «os recortes en sanidade, para reclamar unha educación pública mellor, unha mellor atención á dependencia, a favor do galego ou as que non queren que se instale a macrocelulosa de Altri no corazón de Galicia».

Por otro lado, el PP ha rechazado la propuesta del BNG de crear una oficina antifraude de Galicia para luchar contra la corrupción. «Se non ten nada que ocultar, tampouco ten nada que temer. Pido que rectifique e que poña en marcha esta proposta do BNG», recriminó Ana Pontón a Alfonso Rueda. El Bloque no va a «parar de denunciar e de combatir a súa deriva autoritaria e antidemocrática», así como de «defender o dereito dos galegos a pensar e expresarse libremente».