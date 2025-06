Los hijos de Elisa Abruñedo declaran en el juicio por el crimen de Cabanas: «Estuve 24 horas buscándola desesperado por el monte, sin dormir»

Adrián, el hijo mayor de Elisa Abruñedo este lunes en la Audiencia MARCOS MÍGUEZ

La segunda sesión del juicio del crimen de Cabanas comenzó este martes en la Audiencia Provincial de A Coruña con la declaración del hijo mayor de Elisa Abruñedo. «Estuve 24 horas buscándola desesperado con la bici por el monte, sin dormir», afirmó Adrián sobre el día que desapareció su madre, cuando él tenía 23 años. «Era la mejor madre», recordó, lo que confirmó después en su declaración su hermano Alberto, que entonces tenía 18 años y había empezado a estudiar Arquitectura.

«Todo se fue con ella. Con mi madre perdí un apoyo vital en la vida», dijo Alberto sobre un proceso que sigue marcándole a día de hoy porque tiene pesadillas y su vida se ha parado. «Mi hermano no ha vuelto a ser el mismo, se encierra en casa», señaló Adrián, que también aseguró que nunca abandonaron la casa familiar a pesar de los años duros que vivieron allí: «A los dos años se murió mi padre, después mi abuelo y mi tío...Todos en años impares, no me gustan». Adrián ahora es el cabeza de familia y cuida de su hermano: «No puedo dejar la casa en la que nací, es como abandonar a mis padres».

Ninguno de los hijos de Elisa conocía al acusado, Roger Serafín Rodríguez, que siguió la declaración de Adrián y de Alberto más ausente que la primera sesión del juicio, en la que se negó a declarar. Con la misma sudadera granate que llevaba el lunes y el día que lo arrestaron, y balanceándose en su silla.

El juicio continuará a lo largo de la mañana con la declaración de Delfín Feal, el vecino de Cabanas que encontró el cuerpo de Elisa Abruñedo en el 2013.

La Fiscalía pide 32 años de prisión por violación y asesinato, y solicita una agravante por haber arrastrado al monte a una mujer menuda de 46 años tras atacarla por la espalda. La acusación particular pide más, 37 años, y reclama una indemnización de 300.000 euros para cada uno.