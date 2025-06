El aeropuerto de Vigo estrena con un vuelo de Iberia la primera torre remota de control aéreo de España

Lorenzo

El aeropuerto de Vigo se sitúa desde ayer en la vanguardia en España de la digitalización del control aéreo al estrenar la primera torre remota desde la que progresivamente se gestionarán todas las operaciones de la pista del sur de Galicia. Diecinueve cámaras apoyadas por micrófonos y sensores sustituyen la visión directa que los controladores tenían hasta ahora del entorno del aeropuerto desde la torre física. Un mural formado por trece monitores y pantallas individuales reflejan las imágenes captadas y transmitidas digitalmente.

Aunque no estaba previsto que el primer día de funcionamiento oficial del nuevo sistema tuviese que gestionar avión comercial alguno, el retraso de 17 minutos que acumuló una aeronave de Iberia con destino a Madrid, le llevó a entrar en la horquilla de dos horas diarias en la que comenzará a operar la torre remota. De 9.30 a 11.30 horas el controlador ubicado en el puesto habilitado en el bajo del antiguo aparcamiento público del aeropuerto será quien dirija los despegues y aterrizajes, aunque un compañero se mantendrá inicialmente de reserva en la antigua torre, por si se presenta cualquier incidencia en la virtual. Se prevé una segunda ventana a corto plazo del sistema remoto a primera hora de la tarde, y avanzar hacia su actividad plena antes de fin de año.

Aena optó por arrancar en una ventana de baja intensidad de vuelos, prohibir en ella los de aeronaves guiadas visualmente (salvo los de emergencias y servicios públicos) y exigir permiso previo a las demás para asegurarse de que no haya más de un 5 % de posibilidades de que coincidan dos aviones a la vez. La torre remota solo intervino ayer para autorizar la salida del Airbus A-320 de Iberia que pasará a la historia por ser el primero no guiado desde una torre física en España. Después también gestionó el paso de una avioneta privada con procedencia y destino en el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos. Para hoy no hay ningún vuelo programado en la franja de la torre virtual, si bien podría entrar en ella de nuevo la tercera frecuencia comercial con Madrid si registra retraso.

Futuro de Alvedro

El sistema de torre remota se proyecto hace seis años para su implantación en Menorca y Vigo, y con la idea de que el aeropuerto gallego centralice el control de otras dos pistas. Oficialmente Aena señala que «cualquier evolución del proyecto, ya sean nuevas torres virtuales o cualquier cambio diferente a ese, está en análisis», respondiendo así a la posibilidad concreta de que las operaciones del aeropuerto de A Coruña se sigan desde Vigo. La mayoría de las torres digitales que operan en el mundo gestionan varias pistas de su entorno, y el local en el que ha arrancado la de Peinador cuenta con espacio para agregar nuevos puestos. La plantilla de Alvedro está convencida de que se dará ese paso, mientras que la representación laboral mayoritaria de los controladores advierte que no tiene otro sentido crear el centro remoto de Vigo, que está junto a la torre física, si no es para suplir a otras torres.

Ana Molés, directora del aeropuerto de Vigo: «Acabamos de lograr un hito para el sector aeroportuario español» Carlos Punzón

USCA, la central que representa al 90 % de los controladores, mantiene sus dudas sobre la fiabilidad plena de la torre remota, así como las limitaciones en número y tipo de vuelos que aseguran conllevará dicho sistema, que tanto PP como el BNG han solicitado en el Congreso que se frene.

El operador aeroportuario discrepa radicalmente de dicha visión. Reitera la fiabilidad del sistema de cámaras y la cobertura plena que de todo el campo de vuelo ofrecen las cámaras, eliminando incluso los puntos ciegos que hasta ahora generaban en la cabecera norte de la pista viguesa una masa arbórea y edificaciones del propio aeropuerto.