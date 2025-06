Besteiro exige al presidente que diga por qué no hizo pública la denuncia contra Villares

Imagen de archivo de Besteiro, líder del PSdeG. PACO RODRÍGUEZ

El portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, anunció ayer que su partido ha registrado nueve preguntas en el Parlamento para que Alfonso Rueda explique su gestión de la denuncia contra el exconselleiro Alfonso Villares.

Besteiro planteó esas preguntas al presidente en la sesión de control del Parlamento, celebrada este miércoles, pero «non contestou a ningunha» de ellas.

Sus interrogantes pretenden aclarar «por que se ocultou esa denuncia (...), por que se pon o foco na denunciante (...), e a filtración do nome da denunciante».

El portavoz socialista subrayó que esas preguntas no se dirigen al exconselleiro do Mar, cuyo futuro dejó en los tribunales: «Amparámonos aí no proceso xudicial e na súa presunción de inocencia». Lo que quiere saber el Partido Socialista «é o comportamento político por parte do presidente da Xunta, a súa actitude e a do seu Goberno durante todos eses feitos».

Afirmó que lo que está en cuestión es «como reaccionou o Goberno de Galicia ante unha denuncia de extrema gravidade que afectaba a un membro do seu propio Executivo», y añadió que esas respuestas ayudarán a aclarar «que tipo de presidente e que tipo de Goberno da Xunta temos».