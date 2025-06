El delegado del Gobierno descarta un incremento de bandas o grupos organizados en Galicia: «Non hai datos obxectivos»

Pedro Blanco, en un acto que tuvo lugar este miércoles en Ourense Cedida

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se refirió este miércoles en Ourense a las peleas multitudinarias entre bandas, como las que tuvieron lugar en Ferrol y Pontevedra, enviando un mensaje de tranquilidad, de prudencia y de mesura. En la ciudad del Lérez, tres jóvenes resultaron heridos este martes tras ser acuchillados en una de las plazas más concurridas de la ciudad. En Ferrol se desató una pelea el pasado domingo a las puertas de una discoteca. Fueron detenidas cinco personas.

«Son actuacións que están tendo unha contestación por parte dos corpos e forzas de seguridade do Estado. En todas elas estamos identificando e detendo», afirmó. En este sentido, Pedro Blanco añadió que todas las ciudades de Galicia son plenamente seguras: «Somos a terceira comunidade autónoma máis segura de España e unha das máis de Europa. Estes son temas puntuais, illados, e estamos incrementando a presenza e as actuacións policiais». Sobre el aumento en el número de bandas o grupos organizados en Galicia subrayó: «Non hai datos obxectivos para dicir que hai un incremento de bandas ou grupos organizados».

También se refirió el delegado del Gobierno a la polémica en el barrio ourensano de A Ponte, en donde los vecinos han creado brigadas de vigilancia ante el incremento de robos. «Deuse orde ao comisario provincial para que intensificase todas as actuacións. A subdelegación está en contacto permanente coas asociacións de veciños e cos comerciantes. Compartimos que hai que loitar contra estes actos, pero a sensación que trasladamos é a de prudencia. Ourense é segura, Ferrol é segura e Pontevedra é segura», destacó. En el caso de Ourense señaló que no es necesario sustituir a las fuerzas de seguridad: «Pediría prudencia e que cada un faga o seu traballo. Pediría aos veciños que colaboren cos corpos e forzas de seguridade do Estado, pero que lles deixen traballar».