La Universidad Intercontinental de la Empresa dice que no impartirá Medicina

Los conselleiros de Sanidade y Educación, a la izquierda, y los rectores de la USC y la UVigo, a la derecha, antes de la reunión convocada el pasado jueves para abordar este tema, antes de la llegada del rector de la UDC PACO RODRÍGUEZ

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), la universidad privada de Abanca, firmó hace unos días un convenio con HM Hospitales para formar a estudiantes en el ámbito de la salud. La institución ha mostrado su interés en los grados de esta área de conocimiento pero, tal y como indican desde la UIE, no figura en su hoja de ruta impartir Medicina. «A día de hoy, nuestros planes para el desarrollo de la facultad de Ciencias de la Salud, que ya tiene Psicología, están en iniciar próximamente Enfermería y estudiar otras carreras como Biomedicina, Fisioterapia Médica y Deportiva, Fonoaudiología, Optometría o Gestión de Sistemas de Salud, pero no Medicina», apuntan fuentes oficiales.

Uno de los argumentos —no el único— de la Universidade de A Coruña para demandar la implantación de Medicina es este convenio, ante la posible llegada de grados vinculados a la sanidad. De hecho el propio rector, Ricardo Cao, aseguró la semana pasada que A Coruña tendrá una facultad de Medicina, «polo que a dúbida é se vai ser pública ou privada».

Pero, ¿qué pasaría si la UDC decide finalmente presentar su proyecto para poner en marcha este grado? No parece una misión sencilla con la Xunta en contra, ya que su opinión es vinculante. Si una universidad gallega solicita implantar una carrera, la Secretaría Xeral de Universidades debe elaborar un informe en el que se tienen en cuenta numerosos factores: recursos, demanda laboral, contexto socioeconómico, participación de agentes externos en la elaboración de la memoria e incluso se lleva a cabo un estudio sobre si hay coincidencia con otras titulaciones del sistema gallego. Se trata de un informe preceptivo y vinculante, pero contar con el beneplácito de la Xunta no asegura la autorización del grado ya que quien tiene la última palabra es la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug), que debe emitir un informe favorable o desfavorable. En Galicia esta evaluación es vinculante para autorizar un nuevo grado. No lo es, sí preceptivo, el Consello Galego de Universidades.

Una posible solución

Uno de los puntos de fricción que han avivado este debate se focaliza en el actual acuerdo de descentralización de la docencia clínica. Lo que para una parte se ha cumplido mínimamente —UDC— para otras —Xunta y los otras dos universidades— ha dado pasos suficientes. Precisamente el miércoles pasado el Consello de Goberno de la USC aprobaba la convocatoria de dos plazas de profesor titular vinculado con el Chuac, es decir, profesionales del hospital universitario de A Coruña que serán profesores de la USC y no de la UDC. En este sentido, el decano de Medicina, José Carreira Villamor, apelaba ayer en Radio Voz al diálogo y a la sensatez, apuntando incluso una posible solución: «No ha gustado que se sacaran dos plazas de medicina de la USC en el Chuac, por lo que habrá que hablarlo. Simplemente se trata de que si ese modelo no es, digamos, el más apropiado, intentar llegar a acuerdos».

Lo dice quien acaba de asumir el decanato pero lleva 14 años como vicedecano clínico y conoce cómo se ha gestionado la docencia en estos años. «Más del 70 % ya está descentralizada», afirma. No solo sexto curso, que es un año entero de prácticas, sino que de los dos meses de docencia clínica de quinto, la mitad —la rotación de medicina de familia— también lo está. Y sobre la necesidad de médicos, Villamor señala: «Ya estamos formando el límite máximo de los que necesitamos, 403».