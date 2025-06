El PPdeG acusa al Gobierno de intentar «desmantelar» la Guardia Civil

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, denunció hoy domingo un «plan encuberto» del Gobierno central para «desmantelar» la Guardia Civil, dada su actitud con ese cuerpo. «Pedro Sánchez está máis preocupado por protexerse a si mesmo que por protexer a quen nos protexe», añadió.

Prado se reunió con Diego Madrazo e Olaya Salardón, secretario xeral en Galicia e secretaria nacional de relaciones institucionales da Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), a quienes trasladó su preocupación por los «recortes» del Ejecutivo en el despliegue del cuerpo.

«Recortes como que cada día falten máis de 1.000 gardas civís en Galicia porque nin se cobren as vacantes nin se amplían as plantillas, como que se pechen cada vez máis cuarteis e postos auxiliares nos concellos rurais ou como que se reduzan os horarios de atención presencial e se substitúa aos axentes por aplicacións móbiles ou mesmo avatares», dijo Prado.

La secretaria general del PPdeG reclamó en consecuencia más medios para la Guardia Civil, y también mejoras en materia de protección laboral o que sus miembros dejen de estar bajo el Código Penal Militar por actuaciones fuera del ámbito laboral.

Prado también criticó «as difamacións, as presións e o cuestionamento» de miembros del Gobierno hacia la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apoyo que fue agradecido por los componentes de la Asociación Unificada en un momento en el que esa unidad «non conta co apoio nin da Secretaría de Estado de Seguridade nin do Ministerio do Interior», dijeron desde el PPdeG.