O PP oponse no Parlamento a un novo decreto do galego para o curso que vén

Manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego no mes de maio na Coruña MARCOS MÍGUEZ

O PP galego, o grupo maioritario da Cámara que apoia a acción de goberno de Alfonso Rueda, deixou claro esta tarde no Parlamento galego que a Xunta non ten ningunha intención de derrogar o decreto de plurilingüismo, aprobado no 2010, xusto despois de que Alberto Núñez Feijoo chegase á Presidencia da Xunta. Os populares mostraron o seu rexeitamento a unha iniciativa do Bloque que demandaba a creación dunha mesa de diálogo que elaborase un novo decreto para o curso escolar que vén, e tamén un calendario coas accións específicas do plan de normalización.

Mercedes Queixas, deputada do Bloque, volveu insistir á Xunta en que hai unha relación de causalidade directa entre a norma do 2010 e o retroceso no coñecemento e uso do galego nas aulas, constatado na enquisa do ano pasado do Instituto Galego de Estatística (IGE). E que unha gran parte da sociedade, que saíu á rúa o pasado sábado, así o entende. Na súa proposta de mesa de diálogo, o Bloque aspira a que «estean presentes as organizacións políticas e sindicais, ANPAS, movementos de renovación pedagóxica, universidades e as institucións académicas e estatutarias que teñen ou coñecemento sobre a lingua para poñer en marcha un novo decreto non ensino non vindeiro curso escolar 2025-2026».

A voltas coa saúde do galego MARIO BERAMENDI

«É Rueda e a Xunta quen renuncia a un gran acordo, porque negan a realidade. Ou conselleiro dixo que non había que autoflaxelarse e na comisión dá semana pasada mesmo se cuestionaron vos datos de IGE e se culpabilizou do retroceso do galego á chegada de inmigrantes», criticou a portavoz nacionalista.

A moción tivo o respaldo do PSdeG, que apoiou o pasado sábado a manifestación convocada por Queremos Galego coincidindo coa festividade do 17M. Silvia Longueira lembrou que a sociedade galega está a moverse en defensa do idioma porque advirte dun risco e dun perigo e deque está nas mans da propia Xunta volver ao consenso anterior, algo que se podería facer de forma rápida. «Estamos ante un patrimonio que habemos de preservar e si, a educación modifícao todo, así que sería bo contar cun novo decreto para o novo curso», argumentou a deputada socialista.

Con todo, o PP segue sen dar o seu brazo para torcer. E propón un gran pacto social polo idioma no que non haxa liñas vermellas. O deputado José Luis Ferro acusou ao BNG de querer converter o debate sobre o futuro do idioma nun campo de batalla político: «O que o BNG chama decreto da vergoña foi unha norma equilibrada, que permitiu aos nenos falar castelan, inglés e galego. Pretenden facer ver que o decreto está a desgalizar ou ensino, faltandolle ou respecto a comunidade educativa», dixo.