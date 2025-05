Los usuarios de media distancia reclaman más trenes madrugadores en el eje atlántico

Viajeros en la estación provisional de A Coruña ANGEL MANSO

Las plataformas usuarios recurrentes del ferrocarril en Galicia —Media Distancia Galicia y la asociación Perder o Tren— han trasladado un documento a la Delegación del Gobierno en Galicia con las prioridades que consideran necesarias para mejorar la calidad del servicio en Galicia. Uno de los principales problemas para la movilidad cotidiana, sobre todo en el eje atlántico, «es la falta de trenes en franjas claves como la mañana (6.00 - 7.30 horas), que impide llegar a tiempo a los primeros turnos laborales o clases», aseguran ambos colectivos en un comunicado de prensa. «Los trenes actuales, con mayor duración que antes de la pandemia, dificultan la organización de una rutina diaria basada en el tren», aseguran, hasta tal punto que constatan que en algunos casos se ven obligados a utilizar el vehículo privado, «más costoso, contaminante e inseguro».

En el documento remitido al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, insisten en la necesidad de recuperar frecuencias que fueron suprimidas durante la pandemia, un problema que afecta a Tui, O Carballiño o incluso al entorno metropolitano Vigo-Pontevedra, donde la ausencia de estos servicios «contribuye a la saturación de otras circulaciones». A esto se suma lo que califican como «problemas crónicos de fiabilidad» relacionados con responsabilidades de Renfe o del administrador de la infraestructuras, el ADIF, y que se sustancian en averías, retrasos, «y obras no comunicadas que suponen la desaparición de trenes en la parrilla». Se quejan de un funcionamiento «inestable» de la web y la app de Renfe, así como de una atención a los usuarios «que sigue siendo insuficiente».

También ponen el punto de mira en lo que sucederá a partir del 1 de julio, cuando se extinguirán los abonos ferroviarios gratuitos, «lo que supondrá que los usuarios paguen el 60 % del precio del 2022, lo que puede suponer más de 150 euros mensuales por persona y dificultará el acceso al tren». En un contexto como el gallego, con niveles de renta inferiores a los del resto de España, creen que el nuevo modelo de abono para la media distancia -con menos ventajas que los abonos de cercanías- «rompe con la lógica de fomentar el uso del transporte público y amenaza con expulsar del tren a quienes más dependen de él».

Un día después de que Renfe pusiera a la venta los billetes de la nueva oferta para el corredor de alta velocidad Madrid-Galicia, las asociaciones gallegas de usuarios piden que el aumento de plazas que supone la generalización de los nuevos trenes de la serie 106 (Talgo Avril), con 507 asientos en su versión AVE y 581 en los Avlo de bajo coste, sirvan para aliviar la falta de plazas en los trenes del eje atlántico. Para ello creen necesario «evaluar la aplicación de la fórmula de plazas sinergiadas entre Vilagarcía, Pontevedra y Vigo, como ya se hace entre A Coruña Santiago y Ourense».

La excepcionalidad de la red gallega de alta velocidad genera múltiples disfunciones pablo gonzález

Por otra parte, la Xunta calificó este jueves de «parche» la nueva operativa de Renfe en la línea de alta velocidad a Madrid. En un comunicado, consideran que no da respuesta a las demandas reales de la ciudadanía para contar con unos servicios ferroviarios de calidad ni a las necesidades de Galicia. Además, censuran que deja a Ferrol sin enlace directo con la capital.

Para el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, con competencias también en asuntos de movilidad, «trátase dunha medida só para os meses de verán que, ademais, se realiza con afán propagandístico e para tapar o caos e as continuas incidencias e incumprimentos de horarios rexistrados na comunidade a diario». Diego Calvo reiteró que Galicia precisa «dunha oferta de billetes axeitada para que as persoas usuarias poidan planificar as súas viaxes e non só promesas insuficientes para a época estival». «Non queremos ser máis ca ninguén, pero tampouco menos», dijo, pero destacó que entre Madrid e Barcelona «hai billetes xa dispoñibles sen ter que agardar ata o 9 de xuño e pódense mercar viaxes ata decembro».

El conselleiro volvió a solicitar al Gobierno una interlocución directa con Renfe, precisamente para poder transmitir estos asuntos a la operadora y estar informados de las incidencias y retrasos que se producen en la red ferroviaria gallega.