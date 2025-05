La Xunta financió 700 proyectos en concellos, con 32 millones de inversión

GONZALO BARRAL

Los ayuntamientos gallegos recibieron el pasado año 32 millones de euros de la Xunta para la ejecución de 700 proyectos municipales mediante líneas de ayuda específicas, como la orden de infraestructuras de uso público, el Fondo de Compensación Ambiental, la orden de eficiencia energética (cofinanciada con fondos europeos) o la línea dirigida a proyectos estratégicos.

De los 313 concellos, 303 —el equivalente al 97 %— solicitaron apoyo a la Administración autonómica y 292 (el 93 %) recibieron una subvención. Estos son los principales datos expuestos por Natalia Prieto, directora xeral de Administración Local, que participó en La Voz en un foro junto a Ángel Moldes —alcalde de Poio y vicepresidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp)—, Patricia Lamela, alcaldesa de Larouco, y Lola Castro, regidora de Folgoso do Courel.

«Temos concellos que a día de hoxe teñen problemas para afrontar o seu gasto corrente e a Xunta está aí para axudalos», explicó Natalia Prieto.

Para este 2025, en aras de garantizar la suficiencia financiera municipal, la Xunta ha consignado en los presupuestos una aportación de 644 millones de euros, la cifra más alta de la serie histórica. Aquí se incluyen las transferencias finalistas y la ayuda incondicionada, que es la que se establece en el Fondo de Cooperación Local. Para este año asciende a 168 millones (56 por encima del mínimo exigido por ley), lo que supone un 40 % más de la cuantía que había en el 2008, año de comienzo de la crisis. Como novedad, en este 2025 se recoge un incremento en la financiación de los municipios de menos de 15.000 habitantes con 5,4 millones del fondo base, restringida a las localidades de menos de 15.000 habitantes, un rango en el que se encuentran el 90 % de los ayuntamientos gallegos. Uno de los criterios de reparto del fondo adicional tiene en cuenta precisamente el tamaño de los ayuntamientos, para que los más pequeños cuenten con ingresos extras y puedan ver mejorados los servicios públicos que prestan a sus vecinos. Concretamente, se asignan 5 millones de euros a la financiación de actuaciones de eficiencia energética en edificios de titularidad municipal en ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes. «Nunca se dedicaron tantos fondos públicos aos concellos na historia dos orzamentos autonómicos. Ademais, o Goberno galego colabora no mantemento de servizos que son de competencia municipal, como o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), a contratación de socorristas, tamén de competencia municipal, ou a atención ás emerxencias, con financiamento para o seu funcionamento e dotación de material, entre outros», explicó la directora xeral de Administración Local.

Pese a este incremento de los apoyos, la Xunta incide en la necesidad de que el Gobierno central modifique el sistema de financiación local y que se haga de manera paralela a la negociación del sistema de financiación autonómica con las comunidades que, como es el caso de Galicia, debe tener en cuenta el envejecimiento y la dispersión geográfica de la población. Con el actual modelo, la comunidad arrastra una infrafinanciación del Estado que Facenda sitúa en 600 millones de euros. La mejora de la financiación local, según el Gobierno gallego, también depende de una mayor participación de Galicia en los ingresos del Estado. La obsolescencia del actual sistema, que data del 2009, no refleja el incremento de costes que están asumiendo como consecuencia de atender las necesidades de una población cada vez más mayor.

Los municipios piden al Estado poder utilizar los remanentes de tesorería

La maltrecha situación financiera que atraviesan muchos concellos les lleva también a poner el foco en la Administración central. En este sentido, le reclaman al Ejecutivo estatal que permita a los ayuntamientos invertir el superávit del 2024 en los servicios que consideren más prioritarios para paliar los problemas de financiación. «É una das nosas principais demandas; do mesmo xeito que temos aberta unha canle de comunicación coa Xunta, debemos tela tamén co Estado, que ten moito que dicir no financiamento local; no servizos de axuda aos dependentes non están a aportar o 50 % que lles corresponde», explica Ángel Moldes, alcalde de Poio del PP y vicepresidente de la Fegamp. El regidor considera también un contratiempo el hecho de que los presupuestos generales del Estado lleven ya tanto tiempo prorrogados, lo que limita la posibilidad de acceder a una mejor financiación.

Los más pequeños

La regidora de Larouco, Patricia Lamela, un pequeño municipio de Ourense, también reclama corresponsabilidad al Estado. «Somos o terceiro municipio máis pequeno de Galicia, con 556 habitantes, dos que 82 están nunha residencia de maiores», precisa. La alcaldesa, también del PP, advierte que los recursos son los que son y recuerda que gracias a la discriminación positiva en el Fondo de Cooperación Local (a municipios pequeños) han podido financiar «a contratación dunha traballadora social». El 30 % del presupuesto del concello, unos 540.000 euros, se lo lleva el Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Lola Castro, alcaldesa de Folgoso do Courel, explica los problemas a los que se enfrentan los municipios de alta montaña. En este caso, un concello con 193 kilómetros cuadrados, con 45 aldeas dispersas, en algunas de las cuales apenas viven dos personas. «No tema das emerxencias, con XES, sen as axudas da Xunta estariamos completamente desprotexidos», aclara la regidora, quien considera mejorables las conexiones a internet para poder fijar más población y negocios. Los tres alcaldes consideran que la nueva normativa estatal de bienestar animal o de residuos establece obligaciones sin las correspondientes dotaciones financieras.