La Xunta incrementará un 6,3 % el fondo de cooperación con los concellos

XOÁN REY. | EFE

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha avanzado esta mañana que el Fondo de Cooperación Local (FCL), un mecanismo de la Xunta para la financiación de los concellos, subirá en los próximos presupuestos autonómicos un 6,3 %, lo que supondrá que se situará en los 168 millones de euros (desde los 158 actuales). Así lo ha explicado tras reunirse esta mañana en Santiago con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el socialista Alberto Varela, regidor de Vilagarcía.

Según ha explicado Corgos, se reserva además una cuantía adicional para mitigar las consecuencias fiscales por la subida del canon de Sogama (que obedece a un impuesto estatal de residuos aprobado para adaptarse a la normativa europea), pero fuera del fondo local. «O 6,3 % é un incremento moi superior do que vai representar a suba do gasto non financieiro», ha precisado el titular de Facenda.

El conselleiro ha explicado también que, de esos diez millones de euros, una parte (equivalente al 40 %) se traducirá en una mayor liquidación del fondo, y un 60 % en mayores ingresos a cuenta. En ese sentido, y en base a las demandas de los ayuntamientos, Corgos reveló que la Xunta ha trasladado una nueva propuesta a los concellos: que en el fondo base se priorice a los municipios de menos de 15.000 habitantes, que son los que tienen mayores dificultades financieras en un contexto de subida de costes.

Demandas locales

Por su parte, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha explicado que su organización está pendiente de recibir por escrito la propuesta de la Xunta, que analizará mañana en su ejecutiva. Alberto Varela ha insistido en que debe incrementarse la cuantía de todo lo que sea incondicional, es decir, el fondo base, porque es el municipio el que conoce mejor cuáles son sus necesidades. En línea con lo expresado ya en otras ocasiones, la Fegamp entiende que deben perder peso las transferencias finalistas.

El Fondo de Cooperación Local es un instrumento que se puso en marcha en el 2006, después del pacto local, y mediante el cual los municipios reciben la financiación que les corresponde en base a su participación en los ingresos del Estado. De ahí que la financiación local también dependa de cómo salga parada Galicia en la revisión pendiente del modelo de financiación autonómica. Y aquí resulta clave, por ejemplo, el servicio de ayuda al hogar, que supone una partida que absorbe cada mayor gasto en las haciendas locales. Las competencias impropias de los concellos (las que se encuentran mal financiadas) supone ya el 20 % de los presupuestos de los ayuntamientos,