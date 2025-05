Una alternativa ante el siguiente apagón

VASILY FEDOSENKO

El apagón total sufrido en la península ibérica no supuso las mismas consecuencias para todos los usuarios. La mayoría padecieron los agobios propios de una sociedad totalmente dependiente de la electricidad. Sin embargo, una pequeña minoría ni se enteró. Se trata de aquellas personas que disponen de sistemas energéticos que les permiten mantener un funcionamiento independientemente de lo que suceda con la red eléctrica. Esta característica constituye un nivel de bienestar infinitamente superior para las viviendas y una ventaja competitiva para las empresas ante situaciones graves como el apagón que acabamos de vivir.

Me estoy refiriendo —aparte de los edificios estratégicos que disponen de sistemas de generación eléctrica de emergencia— a aquellos que tienen sistemas de generación fotovoltaica. Es cierto que hoy en día hay un gran número de edificios que disponen de paneles solares fotovoltaicos que suponen una importante producción eléctrica y un gran ahorro para sus dueños, pero solo aquellos que tienen baterías e inversores mixtos con módulo de backup tienen la capacidad de seguir generando energía aunque la red eléctrica esté caída. Esto es así porque los sistemas convencionales utilizan inversores normales que, por seguridad y normativa, necesitan una señal de red para activarse y sincronizarse. Por supuesto, los usuarios de sistemas fotovoltaicos con paneles solares y baterías que ya han sido diseñados para funcionar aislados tampoco sufrieron las penurias del apagón.

El apagón vivido esta semana no es un hecho aislado; lamentablemente estas situaciones se van a producir cada vez con más asiduidad. Los hábitos de nuestra sociedad provocan un incremento exponencial del consumo eléctrico, mientras que las redes eléctricas de los distintos países no pueden crecer al mismo ritmo. En este sentido, debemos ser conscientes de que el uso masivo de la inteligencia artificial, que supone un consumo energético extraordinario, va a estresar todavía mucho más al sistema. Además, como no podría ser de otra manera, las energías renovables cada día ganan más protagonismo en el mix energético. Estas energías, aunque limpias, producen muchas más fluctuaciones convirtiendo el sistema en mucho más aleatorio y, por lo tanto, inseguro al dificultar el cálculo y la predicción de las amortiguaciones necesarias mediante el arranque de otros sistemas de generación.

Es importante resaltar que una vez que se produce el apagón, el sistema tarda su tiempo en restaurarse. No se trata pues de una cuestión de incompetencia, sino de que es un tema complicado y sutil que se tiene que realizar de forma controlada por fases. Si a esto añadimos la posibilidad de que se produzcan ciberataques o sabotajes en la red eléctrica que podrían suponer mucho más tiempo de restauración del sistema que el del apagón que hemos vivido recientemente, la cuestión se hace más relevante y preocupante.

Recomiendo a aquellas personas que tengan la posibilidad de hacerlo que instalen en sus edificios sistemas de generación fotovoltaica con paneles solares, baterías e inversores mixtos con sistemas de backup de respaldo. Así, no solo ayudarán al planeta generando energía limpia y mejorarán los números de su cuenta bancaria gracias al enorme ahorro que producen estos sistemas y su rápida amortización, sino que podrán sentarse cómoda y tranquilamente delante de su televisor a ver su plataforma favorita de televisión bajo demanda mientras se está sufriendo el siguiente apagón.