Pontón tacha de «confusas e contradictorias» las decisiones de la Xunta sobre los colegios

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha reclamado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparezca «o máis rápidamente posible» en el Parlamento para explicar las decisiones que se adoptaron durante el apagón. Consideró que algunas pudieron «sorprender» o ser «confusas e contradictorias, como é todo que se xenerou en torno á situación do ámbito educativo». Pontón afirmó que quizá le causaron «máis dificultades ás familias a hora de poder volver á normalidade» y añadió que hoy miércoles por la mañana, «houbo unha rectificación por parte da Xunta que era necesaria dadas as circunstancias». La portavoz del BNG añadió que «hai unha situación normalizada, e non tiña ningún sentido deixar a miles de nenos e nenas sen escola, provocando maiores problemas ás familias a hora de conciliar e a hora de poder recuperar a normalidade».

La decisión de la Xunta de suspender la actividad lectiva se anunció ayer antes de las 21 horas, cuando no había vuelto el suministro eléctrico y las comunicaciones interrumpidas, y también cuando se estaban empleando grupos electrógenos para mantener en funcionamiento los hospitales y otros servicios básicos. Rueda explicó la decisión por la necesidad de garantizar las reservas de combustible, ya que Galicia tiene la red más amplia del Estado de transporte escolar con un importante consumo.

Los nacionalistas afirmaron después que el PPdeG ha votado en contra de la comparecencia.

Pontón también pidió al Gobierno central que explique las causas del apagón y que restituya lo antes posible el tráfico ferroviario. No avanzó si su grupo va a dirigir iniciativas en el Congreso o el Senado en esa línea.

La portavoz del Bloque explicó además que ayer trasladó al conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que la Xunta tenía a su disposición toda la colaboración del BNG. Los contactos no se reanudaron hasta la mañana de hoy, cuando Calvo la telefoneó para decirle que la Xunta propondría volver al nivel 2 de emergencia. Añadió que «con nós non se puxo ninguén en contacto para valorar esa decisión», aunque reconoció que quizá en ese momento la situación de las comunicaciones no lo permitía.

Pontón consideró que hoy no es el día para esas valoraciones y mostró su agradecimiento a todo el personal autonómico y del Estado por su trabajo durante la crisis, además al conjunto del pueblo gallego por mantener la calma y tener una actitud «totalmente positiva» durante el suceso.