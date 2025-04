La Xunta anuncia la suspensión de todas las clases el martes por el apagón

Alfonso Rueda, junto al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, esta mañana. XOAN A. SOLER

La Xunta ha decidido suspender las clases el martes 28 de abril, según acaba comunicar el presidente de la Xunta en una comparecencia extraordinaria. El motivo es el apagón generalizado que desde el mediodía de este lunes afecta a toda España y Portugal.

Alfonso Rueda ha comunicado el cierre también de las escuelas infantiles y de los centros de día de mayores y de personas con discapacidad, así como las actividades deportivas federadas.

En el caso de los centros educativos, la explicación está en el alto consumo de carburante por el transporte escolar, con la mayor red de buses de España.

Hay que aclarar que el cierre de centros es absoluto, es decir, la Consellería de Educación no prevé abrirlos y que no haya clase sino que estarán cerrados para todos. Para Julio Díaz, presidente del sindicato ANPE, la falta de información ha generados mucho problemas: «Después de intentar por todos los medios contactar con la Administración educativa, nadie ha dado ninguna instrucción oficial de cómo actuar en los centros. A estas alturas —la comunicación se hizo a las diez de la noche del lunes— el profesorado y familias están sin información más allá de la comunicación del presidente de la Xunta sin aclarar una hoja de ruta clara para los centros educativos».

Como curiosidad, este martes se iba a celebrar en Galicia el examen del Bachibac, la selectividad del bachillerato francés. Es un programa que solo se ofrece en un centro gallego (el IES Neira Vilas, de Oleiros) y no son muchos los alumnos. Sin embargo, en la noche del lunes no sabían si se suspendía la prueba o no, y cuándo se reprogramaría, ya que no puede coincidir con la selectividad general española (que es a primeros de junio).

Por otra parte, en la misma comparecencia en la que anunció el cierre de centros escolares, el presidente la Xunta ha pedido también un uso racional de los servicios sanitarios, aunque todos los centros estarán operativos sin problemas.