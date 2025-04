Besteiro propone un plan de 100 millones para dar una oportunidad laboral a 42.500 jóvenes

José Ramón Gómez Besteiro, en la renunión que mantuvo con el grupo parlamentario del PSdeG.

El portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, propondrá la creación de un plan de primera oportunidad para facilitar la inserción laboral de 42.500 jóvenes. Ese proyecto, para el que planteará una inversión de 100 millones de euros, es una de las iniciativas que defenderá en el debate del estado de la autonomía, que comenzará mañana en el Parlamento de Galicia.

Besteir defendió el plan porque «temos a xeración mellor preparada da historia, á que o PP leva máis de 15 anos condenando á precariedade, e Rueda (...) non fixo absolutamente nada para mudar esta situación». El portavoz del PSdeG consideró ese proyecto necesario y realizable porque la Xunta dejó de ingresar el doble de sus 100 millones de presupuesto con la rebaja del impuesto de patrimonio.

La segunda propuesta de los socialistas también se dirigirá a los jóvenes, a quienes lamentaron que las políticas del PPdeG han convertido en «os novos pobres». Consistirá en la creación de un Banco Público de Alugueiro para movilizar 5.000 viviendas vacías a precios justos. «O mercado non resolve este problema, por iso é necesario que a administración actúe.», afirmó el portavoz del PSdeG.

Besteiro adelantó además que su partido hará una oposición «útil e construtiva» en el debate, aunque advirtió a Rueda que no les pida que no sean críticos porque «o que non imos facer é calar ante 16 anos de fracasos».