El PSdeG pide al Gobierno gallego que aplique el nuevo decreto estatal de comedores saludables y sostenibles

La diputada del grupo socialista en el Parlamento gallego Patricia Iglesias anunció este jueves una nueva batería de iniciativas para garantizar que los comedores públicos dependientes de la Xunta den prioridad al consumo de productos de proximidad. La propuesta llega dos días después de que el Ejecutivo central aprobase en Consejo de Ministros el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que introduce exigencias claras sobre el tipo de alimentación que se debe ofrecer en los centros educativos, eliminando la bollería industrial y obligando a servir pescado varias veces por semana, entre otras medidas.

«Non hai máis escusas. O Goberno de España vén de aprobar unha norma que pon a saúde dos nenos e nenas por diante e que aposta polos produtos de tempada e proximidade. Galicia ten a oportunidade de unirse a este cambio, pero para iso a Xunta ten que actuar con responsabilidade», ha asegurado la diputada.

La socialista recuerda que el pasado 20 de febrero el Parlamento gallego aprobó por unanimidad una iniciativa del PSdeG instando a la Xunta a impulsar este modelo de alimentación en los comedores públicos. «Todos os grupos estivemos de acordo: había que apostar polos nosos produtos e pola alimentación saudable. Pero desde entón non vimos avances por parte do Goberno galego. E agora que o marco estatal xa está aprobado, é o momento de actuar», advirtió Patricia Iglesias.

El Real Decreto aprobado establece que el 45% de las frutas y hortalizas servidas en los comedores escolares deberán ser de temporada, que como mínimo el 5% del gasto en alimentos debe destinarse a productos de producción ecológica, y que se deben ofrecer cinco comidas saludables a la semana, eliminando alimentos ultraprocesados y frituras, y limitando las bebidas azucaradas. Para la diputada socialista, estamos ante una oportunidad para que Galicia apueste por su agricultura, ganadería y pesca, reduciendo la dependencia del exterior y fortaleciendo su autonomía alimentaria.

«Nun momento no que o proteccionismo volve estar enriba da mesa, temos que ser capaces de blindar o noso. Non podemos deixar nas mans de terceiros algo tan esencial como a alimentación. A compra pública ten que ser unha ferramenta de defensa do produto galego», insistió la representante socialista.