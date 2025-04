El BNG acusa Alfonso Rueda de legitimar una «política antigalega e ultra» que le marcan desde Génova

Olalla Rodil, viceportavoz parlamentaria del BNG XOÁN REY. | EFE

La viceportavoz del BNG, Olaia Rodil, ha acusado esta mañana a Alfonso Rueda de legitimar la política «antigalega e ultra» plegada a los intereses de la calle Génova, sede del PP estatal. En su comparecencia tras la junta de portavoces, celebrada en el Parlamento, la diputada ha hecho balance del primer año de gobierno y ha tirado de ironía: «Cando ten que escoller que camiseta por, se a de Galicia ou a do PP, sempre colle a do seu partido».

La viceportavoz ha puesto como ejemplos la negativa del PPdeG a la quita de la deuda propuesta por el Gobierno, cuatro mil millones de euros que, según Rodil, se podrían destinar a financiar servicios sociales básicos, algo que ha negado insistentemente el Gobierno gallego, quien sostiene que tiene las manos atadas y que ese ahorro ha de destinarse a amortización. La viceportavoz nacionalista se ha referido también al rechazo de la Xunta a negociar bilateralmente un modelo de financiación propio para Galicia, de forma que este territorio «teña a chave dos seus cartos».

Según el BNG, el primer año de Rueda en la Xunta viene marcado por demonizar cualquier movilización social democrática que demande mejoras, como la manifestación en defensa de la sanidad pública, o la protesta contra Altri,«unha reacción social contra unha política depredadora», ha advertido Rodil.

«Non a todo o que supoña un avance para Galicia: así se resume o primeiro ano de lexislatura de Rueda», ha insistido la viceportavoz del BNG en la Cámara. Según los nacionalistas, «das 176 propostas non lexislativas debatidas en pleno, os populares rexeitaron sete de cada dez, mentres o BNG votou a favor do 90%», dijo Rodil.